Гаджеты и налобный фонарик: в РЖД рассказали, что забывали пассажиры в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Владельцам с помощью сервиса поиска вернули свыше 38 тысяч вещей, забытых в поездах в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в четверг, 10 февраля.

— Помогаем находить забытые в поездах вещи: 38 тысяч забытых в поездах вещей вернулось к владельцам в прошлом году благодаря специальному онлайн-сервису. Это на 72 процента больше, чем годом ранее, — говорится в сообщении.

Чаще всего люди, как уточняется, забывают настольные игры, гаджеты и детские игрушки. Оригинальными находками в организации назвали налобный фонарик, иглу для проигрывателя и рентгеновский снимок.

Среди книг пассажиры регулярно забывают произведения Льва Толстого, Харпер Ли и Николая Гоголя. Для поиска забытых в поезде вещей нужно оставить заявку с их описанием на сайте компании, отмечается в Telegram-канале РЖД.

2 февраля сообщалось, что вагоны-автомобилевозы РЖД перевезли порядка семи тысяч транспортных средств за 2021 год. Этот показатель почти в полтора раза опередил уровень 2020 года.

Самыми популярными в минувшем году стали направления из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер. Сейчас граждане могут воспользоваться услугами вагонов-автомобилевозов на девяти маршрутах, среди которых железнодорожные рейсы в Казань, Адлер, Самару и другие города.