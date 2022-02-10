Здание ветхой водонапорной башни демонтировали в Хорошево-Мневниках

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Заброшенное здание водонапорной башни демонтировано в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

— Строение возведено при отсутствии правовых оснований. Объект не функционировал и вызывал опасения у жителей. Приняты меры по освобождению участка. Постройка отключена от коммуникаций и демонтирована. Работы завершены в полном объеме, мусор вывезен, территория приведена в порядок, — рассказал он.

Площадь заброшенного здания достигала 48,8 квадратных метра, на здании были видны признаки разрушения. Двери и окна были заколочены, а помещения внутри захламлены.

До этого сообщалось, что за 2021 год Госинспекция по недвижимости на территории Центрального административного округа обследовала порядка 850 гектаров городской территории. За год в центре столицы было демонтировано 170 объектов самостроя площадью 10,1 тысячи квадратных метров.

В рамках инвентаризации было выявлено более 800 объектов в неудовлетворительном, ветхом состоянии. Из них 23 объекта восстановлены, а 8 — демонтированы.