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«Боже, какая красавица»: Меньшова поразила фото Алентовой накануне ее 80-летия

Юлия Курганова

Общество
«Боже, какая красавица»: Меньшова поразила фото Алентовой накануне ее 80-летия
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова сообщила о предстоящей премьере с участием ее матери Веры Алентовой. Через 10 дней, 21 февраля, народной артистке России исполнится 80 лет. Эту дату звезда фильма «Москва слезам не верит» отметит на сцене Театра имени Пушкина. Актриса сыграет в спектакле-бенефисе «Мадам Рубинштейн».

Накануне Меньшова побывала на генеральной репетиции постановки, где ее мама исполняет главную роль. Дочь осталась под огромным впечатлением от таланта родительницы.

— Сегодня был показ «для пап и мам» — так в театрах называют самый первый прогон на зрителей, на который собираются близкие друзья и родственники. Я смотрела на маму и просто заходилась от восхищения и гордости. Потому что она — потрясающая актриса и уникальный профессионал, — рассказала Юлия подписчикам в Instagram.

Меньшова опубликовала селфи из гримерки театра и фото Алентовой со сцены. Поклонники звездной семьи пришли в восторг от матери телеведущей, они засыпали ее комплиментами.

«Красивая женщина, талантливая актриса, замечательная мама и жена!»; «Потрясающая актриса и красивейшая женщина!»; «Красивая мама у вас»; «Боже, какая красавица», — написали фолловеры.

Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой после смерти мужа. Популярная российская актриса и дочь оскароносного, ныне покойного режиссера Владимира Меньшова рассказала поклонникам о самочувствии своей овдовевшей мамы — Веры Алентовой. На вопросы подписчиков артистка ответила на своей странице в Instagram.

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