Дом в греко-дорическом стиле на Арбате капитально отремонтируют

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Россия, Москва, улица Арбат, 45/24 Карта всех событий

В 2022 году специалисты приступят к капитальному ремонту дома 45/24 на улице Арбат. Здание — памятник архитектуры, построенный в греко-дорическом стиле в 1936 году.

Дом построен по проекту архитектора Леонида Полякова. Из особенностей шестиэтажного здания — полуколонны и витринные окна на нижних этажах, а также будто бы облицованный камнем рустованный фасад.

По программе капитального ремонта фасад и прочие элементы обновят, проведут ремонт во внутреннем дворе, заменят инженерные коммуникации, отреставрируют его подвалы и подъезды, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что капитальный ремонт дома № 11 (дом Реввоенсовета) в Большом Ржевском переулке столицы завершится в мае. Здание до революции было доходным домом и построено по проекту архитектора Михаила Мухина. В 1929 году Лев Троцкий поручил сделать его зданием Реввоенсовета. Также в нем жила жена Михаила Булгакова Елена Шиловская, ставшая прототипом главной героини в его культовом романе «Мастер и Маргарита».