Доля отечественных товаров на продовольственном рынке Москвы составляет 80 процентов

Фото: Pixabay

Москва ежегодно потребляет более 12 миллионов тонн продовольствия, в том числе свыше 1,7 миллиона тонн овощей, более одного миллиона тонн мяса и мясных продуктов, свыше 700 тысяч тонн фруктов и ягод, а также 480 тысяч тонн питьевого молока и 390 тысяч тонн рыбы и рыбных продуктов. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Доля продуктов отечественного производства на московском рынке — 80 процентов. Этот достаточно высокий показатель обеспечивается благодаря столичным предприятиям и налаженному взаимодействию с производителями из регионов, — заявила она.

По словам заммэра, мясо и мясопродукты поступают в основном из Московской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Тульской, Тверской, Ленинградской и прочих областей. В число регионов — основных поставщиков рыбы и рыбопродуктов — входят Камчатский, Приморский и Хабаровский края.

Овощи, фрукты и ягоды привозят из Московской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Калужской и других областей. Всего продовольственные товары поставляются в Москву из 75 регионов страны. Почти с 30 регионами столица заключила долгосрочные отраслевые соглашения.

Среди основных иностранных партнеров Москвы — Белоруссия, Фарерские острова (Дания), США, Китай, Италия и прочие страны.

Как добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, производство пищевых продуктов в январе — ноябре 2021 года увеличилось на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

— Объем отгруженной продукции пищевой промышленности столицы за 11 месяцев 2021 года составил 487,5 миллиарда рублей, что на 14,7 процента больше, чем в предыдущем году, — рассказал он.

Он отметил, что город поддерживает столичных производителей. В комплекс мер входят субсидии и займы по сниженной ставке.

Например, в 2021 году заключили восемь договоров о предоставлении субсидий из бюджета Москвы с организациями, работающими в сфере пищевой промышленности, на общую сумму 107,6 миллиона рублей.

До этого стало известно, что Московская область признана одним из лидеров в стране среди регионов по числу производителей органической продукции, экологически чистых продуктов, а также продовольствия и сырья, которые соответствуют специальным требованиям законодательства.