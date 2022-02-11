Специалисты обнаружили десятки артефактов XV–XX веков в Старомонетном переулке

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Старомонетный переулок Карта всех событий

В Старомонетном переулке столицы проводились археологические исследования. Специалистам удалось обнаружить сотни артефактов, датированных XV–XX веками.

— Работы в Старомонетном переулке — яркий пример зимнего раскопа. Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов тепла. Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, артефакты уже доставили в мастерские, где они проходят первичную обработку. Все найденные предметы можно разделить на две категории: изразцы и предметы быта. К изразцам, в частности, относится большинство деталей украшения печей. Ко второй группе — все то, чем пользовались москвичи на протяжении веков, включая монеты.

Специалисты проводили работы на участке возле Кадашевской и Толмацкой слобод. Исследования в подобных местах, где проживали ремесленники, торговцы и т. д., всегда приносит много интересных находок, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что реставраторы очистили и изучили найденные в 2021 году на Дубининской улице в столице ценности. Среди них монеты, подковы, помадные баночки, курительные трубки, посуда и другая утварь.