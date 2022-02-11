Два столичных проекта заняли призовые места на международном конкурсе инноваций

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные проекты «Московская электронная школа» («МЭШ») и «Технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии» стали победителями и призерами международного конкурса Quality Innovation Award. Всего призовых мест добились 25 проектов из более чем 560, присланных из России, Китая, Чехии, Испании, Сербии, Индии, Израиля и т. д.

Проект «МЭШ» одержал победу в категории «Инновации в сфере образования». Он представляет собой единую цифровую образовательную базу для московских школьников, включает в себя библиотеку учебных материалов, электронный дневник, «Москвенок» и «Портфолио учащегося».

Проект «Технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии» стал призером номинации «Инновации в сфере здравоохранения». С помощью искусственного интеллекта проводится анализ медицинских изображений в радиологии, который затем вносится в единый реестр.

Конкурс Quality Innovation Award проводится с 2007 года Финской ассоциацией качества в партнерстве с организациями из разных стран, включая Россию, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что приложение «Московский транспорт» стало призером премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ) UITP Awards 2022 в номинации «Мультимодальная интеграция». Уточняется, что приз вручался в ОАЭ на международном транспортном конгрессе и выставке MENA.