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Зампостпреда РФ при ООН допустил подготовку Западом провокаций в Донбассе

Полина Долганова

В мире
Зампостпреда РФ при ООН допустил подготовку Западом провокаций в Донбассе
Фото: mvs.gov.ua

Западная сторона может готовить провокации в Донбассе, чтобы потом обвинить Россию в «нападении» на Украину. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский.

— Я бы не стал отвергать такой сценарий: он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории, — заявил он.

Он также выразил надежду, что Запад все-таки не пойдет на такие меры.

При этом Полянский уточнил, что продвижение непроверенной информации с западной стороны «крайне настораживает», передает РИА Новости.

8 февраля представитель Народной милиции Луганска Иван Филипоненко сообщил, что спецслужбы Украины собираются реализовать теракт на территории страны, чтобы потом назвать себя жертвами атак со стороны Донбасса. По его словам, теракт может быть совершен в большом промышленном здании или на объекте социального назначения. Трагедия может произойти в Харьковской, Донецкой или Луганской областях.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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