Новый сервис по проверке статуса договора аренды городской недвижимости появился на mos.ru

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На столичном портале mos.ru заработал новый сервис «Подтверждение статуса действия договора департамента городского имущества». Он позволит уточнить информацию о статусе договоров аренды или безвозмездного пользования городской недвижимостью.

Ответ на обращение за подтверждением статуса документа придет в течение 15 рабочих дней. До этого его можно было подать через электронную приемную правительства Москвы, а ответ пришел бы в течение месяца.

— Город работает с большим пулом крупных арендаторов, с ними заключены сотни договоров. За год специалисты департамента городского имущества обрабатывают более двух тысяч запросов контрагентов о статусе договоров. Новый сервис значительно упростит процедуру получения соответствующей информации, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко, необходимые сведения уже содержатся в информационных системах города. По запросу пользователя система находит информацию и доставляет ее в личный или корпоративный кабинет на портале. Для ее получения необходимы только тип договора и недвижимости, остальная информация уже содержится в сервисе. Благодаря этому поиск занимает считанные секунды, а данные не станут известны третьим лицам.

— Письмо, завизированное электронной подписью должностного лица департамента городского имущества, появится в личном кабинете в течение 15 рабочих дней. Таким образом, срок предоставления официальной информации сократился на одну неделю. Статус хода выполнения запроса отобразится в личном кабинете заявителя в реальном времени. Для получения копии самого договора нужно обратиться за соответствующей государственной услугой, — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Новый городской сервис предоставляет сведения о трех типах договоров: аренды земельного участка, безвозмездного пользования участком и безвозмездного пользования объектами нежилой недвижимости, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в приложении «Метро Москвы» появилась возможность покупки билетов на междугородние и международные автобусные рейсы. Такой способ поможет избежать большого скопления людей в очереди к кассе во время пандемии коронавируса.