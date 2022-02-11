Билеты на междугородние и международные автобусные можно купить в приложении «Метро Москвы»

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В приложении «Метро Москвы» появилась возможность покупки билетов на на междугородние и международные автобусные рейсы. Такой способ поможет избежать большого скопления людей в очереди к кассе во время пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Задача, которую нам поставил (мэр Москвы - прим. «ВМ») Сергей Собянин, — сделать так, чтобы у пассажиров был самый высокий уровень сервиса на любом виде транспорта. Благодаря переводу столичных автовокзалов в инфраструктуру метро здесь появляются те же услуги, которые доступны пассажирам подземки: бесплатный Wi-Fi, обновленная навигация, новые точки продажи билетов и информационная стойка на автовокзале Центральный, а теперь еще и возможность купить билет через приложение, — рассказал он.

Для покупки билетов появилось отдельное меню в приложении. После выбора рейса, даты и времени билет необходимо оплатить. Он появится в личном кабинете пользователя. Приложение «Метро Москвы» можно загрузить на смартфоны на базе iOS и Android, передает официальный сайт мэра столицы.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковные автобусы компании «Мострансавто» планируют полностью отказаться от наличной оплаты. По его словам, отказ от наличных средств при оплате проезда в автобусах будет удобен и жителям, и водителям, которым больше не нужно будет отвлекаться на то, чтобы рассчитать пассажира. Безналичный способ оплаты сэкономит большое количество времени.