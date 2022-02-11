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Дом по реновации в Тимирязевском районе столицы облицуют кирпичом кофейных оттенков

Михаил Алимов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Тимирязевском районе столицы облицуют кирпичом кофейных оттенков
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 53к1 Карта всех событий

В Тимирязевском районе столицы дом по программе реновации жилья облицуют фактурным кирпичом кофейных оттенков. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Комплекс визуально разделен на блоки разных цветов: фасады облицуют плиткой с рельефной поверхностью «под кирпич», уложенной под углом. Также предусмотрены корзины для кондиционеров, встроенные в общую композицию. В целом дом станет хорошим дополнением для формируемой в этом районе городской среды, — рассказал он.

У здания также будет подземный паркинг, а расположится оно по адресу Дмитровское шоссе, квартал 95. Ориентиром служит 1-й корпус дома 53 на той же улице. Площадь дома составит около 16 тысяч квадратных метров. На первом этаже обустроят общественные помещения, часть квартир переоборудуют для маломобильных жильцов. Придомовую территорию озеленят и благоустроят, появятся детские площадки, зоны отдыха и парковочные места, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жилой дом по программе реновации жилья ввели в эксплуатацию в районе Очаково-Матвеевское. Фасады новостройки выдержаны в светлых тонах с серыми акцентами. На них установили корзины для кондиционеров. Всего в доме расположено 446 квартир: 178 однокомнатных, 138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. Кроме того, семь квартир специально оборудованы для маломобильных граждан.

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