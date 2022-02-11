Стали известны подробности о состоянии актрисы Зинаиды Кириенко

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская актриса Зинаида Кириенко в настоящее время пребывает в крайне тяжелом состоянии из-за геморрагического инсульта. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным СМИ, женщина частично парализована. Кроме того, ее состояние осложняется онкологическим заболеванием.

Уточняется, что тест звезды на коронавирусную инфекцию также оказался положительным.

Зинаида Кириенко родилась в Махачкале 9 июля 1933 года. Она удостоена звания народной артистки РСФСР (1977), а также была лауреатом Государственной премии СССР.

Широкой публике актриса известна своими ролями в картинах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Живая вода» и «Крушение империи». В 1958 году Кириенко окончила ВГИК и стала играть в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Позже звезда стала актрисой Театра-студии киноактера, где проработала более 30 лет.

10 февраля народная артистка России Зинаида Кириенко попала в больницу с подозрением на коронавирус. Актриса, которой в настоящее время 88 лет, потеряла сознание дома и перестала реагировать на внешние раздражители. В настоящее время она находится под присмотром специалистов.