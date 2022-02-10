Народную артистку Кириенко госпитализировали с подозрением на COVID-19

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Народная артистка России Зинаида Кириенко попала в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в четверг, 10 февраля.

Актриса, которой в настоящее время 88 лет, потеряла сознание дома и перестала реагировать на внешние раздражители. В настоящее время она находится под присмотром специалистов, отмечает «112».

9 февраля в пресс-службе королевского дома сообщили, что испанский король Фелипе VI заболел коронавирусом. Он сдал положительный тест на COVID-19 после того, как у него появились легкие симптомы.

Согласно правилам, установленным органами здравоохранения страны, Его Величество король останется в изоляции в течение семи дней. Общее состояние Фелипе VI является хорошим, он продолжит деятельность из резиденции, уточнили во дворце. При этом у Ее Величества королевы и Ее Королевского Высочества инфанты Софии нет симптомов.

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.