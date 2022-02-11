Более 60 зарядных станций для электромобилей появилось в «Яндекс.Заправках»

Фото: АГН Москва

Более 60 электрозарядок, которые устанавливаются в рамках проекта «Энергия Москвы», появились в приложении «Яндекс.Заправки». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе сервиса в пятницу, 11 февраля.

— «Яндекс.Заправки» добавили специальный фильтр, чтобы на карте отображались только станции для электромобилей. Для этого нужно зайти в раздел «Фильтры» на главном экране и выбрать зарядку с подходящим типом коннектора, — говорится в сообщении.

Вскоре данные станции, как уточняется, добавят и в прочие сервисы компании. Чтобы зарядить электромобиль, следует зайти в приложение «Московский транспорт», выбрать там станцию и разъем, а также указать время зарядки.

Нововведение призвано стать удобным инструментом для водителей, подчеркнул глава сервиса Роман Прудников. Помимо городских станций, в «Яндекс.Заправках» доступны семь зарядок с собственным программным обеспечением.

4 февраля глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов заявил, что столичные власти поддерживают современные отечественные разработки в области беспилотников. Отмечается, что город законодательно сделал все возможное, чтобы беспилотники появились как можно скорее. Так, например, сейчас ведется разработка беспилотного трамвая.

Ликсутов добавил, что в последние годы инновационные решения постепенно внедряются в систему транспорта Москвы. Среди них — электробусы, система оплаты проезда Face Pay, виртуальная карта «Тройка» и другие.