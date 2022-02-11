Задымление в метро произошло в районе станции Октябрьская в центре Минска

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Задымление в метро в районе станции Октябрьская произошло в центре Минска. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ведомства. При этом открытого горения не зафиксировано.

Спасательная группа проверяет помещения и тоннели.

В результате случившегося движение на Московской линии метрополитена было временно приостановлено.

— Станция Октябрьская временно закрыта для пассажиров. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства, — подытожили в пресс-службе минской подземки, чье сообщение приводит РИА Новости.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.