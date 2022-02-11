Владимир Ефимов сообщил о росте поступлений налогов от малого и среднего бизнеса

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Пользующиеся упрощенной системой налогообложения столичные компании за 2021 год перечислили в бюджет города 157,2 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше, чем в 2020, сообщил в пятницу, 11 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2021 году организации и индивидуальные предприниматели Москвы, применяющие упрощенную систему налогообложения, перечислили в бюджет 157,2 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше, чем годом ранее, и на столько же по сравнению с 2019 годом, — рассказал он.

По упрощенной системе налогообложения работают множество компаний малого и среднего предпринимательства (МСП). Количество налогов от них во времена пандемии не только не сократилось, но и выросло. Во многом благодаря мерам антикризисной поддержки от столичного правительства.

Также растут и поступления в бюджет от индивидуальных предпринимателей, работающих по патентной системе налогообложения (ПСН).

— За 2021 год поступления от ПСН достигли 5,7 миллиарда руб., что на 4 процента больше показателя 2020 года и на столько же процентов меньше, чем в 2019 году, — сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

По его словам, такую систему активнее всего в городе применяют предприниматели, работающие в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдаче в аренду помещений.

До этого Ефимов заявил, что столичные власти поддерживают упрощение процедуры получения статуса резидента Особой экономической зоны (ОЭЗ). Правительство России уже поддержало соответствующие поправки, предложенные Минэкономразвития России. Согласно им, предлагается упростить процесс получения статуса и процедуру прохождения согласования. Вместо бизнес-плана компании могут подавать упрощенную форму — паспорт инвестпроекта.