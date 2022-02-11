Экономист напомнила о выплате страховой пенсии по старости

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В России некоторые граждане могут претендовать на выход на пенсии по старости в более раннем возрасте, чем обычно. В частности, в 55 лет для женщин и в 60 — для мужчин. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

По ее словам, для этого необходимо иметь не менее 42 лет страхового стажа для мужчин и 37 — для женщин. Такие люди могут рассчитывать на выход на пенсию на 24 месяца раньше общеустановленного возраста.

— Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам, — рассказала она агентству «Прайм».

До этого депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, какие льготы могут получить россияне, достигшие пенсионного возраста. Так, с января 2022 года российским гражданам пенсионного возраста не нужно уплачивать госпошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсионных выплат и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании жилья.