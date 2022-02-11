«Мигрень и пелена перед глазами»: как магнитные бури влияют на наше здоровье

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На этой неделе на Земле ожидаются магнитные бури. Из-за этого некоторые люди могут чувствовать себя плохо. О том, что болит в период подобных метеоусловий, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

По его словам, на поверхности Солнца непрерывно происходят термоядерные реакции. В результате некоторых из них выделяются фотоны, которые устремляются во Вселенную, в том числе и на Землю. Именно они оказывают влияние на геомагнитное поле нашей планеты и, соответственно, на все организмы, населяющие ее.

Чаще всего от этого природного явления страдают люди старше 50 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Так, специалист отметил, что в период магнитных бурь чаще происходят инфаркты, инсульты, гипертонические кризы.

Однако испытывать недомогания из-за возмущения магнитосферы могут не только хроники.

— Дело в том, что у людей разная чувствительность организма. Но все мы чувствуем это воздействие. В период магнитных бурь возникают головные боли, очень похожие на мигрень, давящие боли в сердце, отдышка, перебои в сердечном ритме, пелена перед глазами. Кроме того, у людей может «крутить» суставы, может болеть позвоночник. Нередки и приступы бронхиальной астмы, — рассказал Серебрянский.

Людям с хроническими заболеваниями и метеозависимостью врач рекомендует в период бурь чаще измерять давление, а в случае каких-либо недомоганий — не затягивать с обращением к врачу.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН сообщили, что магнитные бури ожидаются на Земле 10, 11, 13 и 14 февраля. Возмущениям магнитосферы была присвоена категория G1 — слабые возмущения.