Врач рассказал, влияет ли «омикрон» на течение беременности

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Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов сообщил, что на сегодняшний день нельзя сделать однозначный вывод о том, как «омикрон» влияет на течение беременности и здоровье новорожденных. Новый штамм пришел в Россию только в начале декабря, необходимо больше времени, чтобы сделать выводы.

— В нашей Домодедовской больнице сейчас находится ребенок десятидневного возраста с положительным тестом на «омикрон», у него заболевание протекает в легкой степени. Заразился малыш как раз от своей матери, — рассказал врач в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Для защиты от коронавирусной инфекции врач порекомендовал соблюдать социальную дистанцию, носить маски, тщательно мыть руки и избегать посещения массовых общественных мероприятий. Также стоит помнить о своевременной вакцинации, в том числе, и беременным женщинам.

Осипов напомнил, то беременным можно делать прививку от коронавирусной инфекции после 22 недель, когда уже сформированы основные органы плода.

До этого врач Владимир Мещеряков пояснил, почему некоторые люди легче переносят «омикрон».