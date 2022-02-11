Владимир Ефимов: В Москве с начала года на торгах реализовано более тысячи объектов

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В столице продали или сдали в аренду более тысячи объектов недвижимости за январь 2022 года. Среди них квартиры, машиноместа, помещения, отдельно стоящие здания и земельные участки. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За первый месяц этого года удалось реализовать 1 тысячу и 23 объекта. В прошлом году в этот же период было продано и сдано в аренду в три раза меньше — 332 единицы. Большую часть лотов этого года составили машиноместа — их в ходе аукционов реализовали более 700, — рассказал он.

По его словам, такой рост обусловлен восстановлением экономики после пандемийного кризиса и простотой покупки и аренды объектов в городе. Всего за 2021 год в Москве реализовали более 11,6 тысячи объектов — это на 60 процентов больше, чем в 2020.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в городе пользуются популярности квартиры. В 2021 году на один лот приходилось порядка 12 человек, а в январе 2022 года — уже 14. Ожидается и дальнейшее увеличение спроса.

До этого Ефимов заявил, что предприятия малого бизнеса без торгов в 2021 году выкупили на треть больше помещений, чем в 2020-м. Самыми популярными помещениями стали объекты, располагающиеся в центре, на севере и юге города. Преимущество малого бизнеса заключается в том, что предприятия могут без торгов выкупить у города уже арендуемое помещение по рыночной цене.