Москвичи в 2021 году выкупили у города сотню участков со скидкой 60 процентов

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В столице за 2021 год продана сотня земельных участков со скидкой 60 процентов от их кадастровой стоимости. Москвичи смогли сэкономить более 272 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Норма на льготный выкуп участков в городе действует с апреля 2020 года.

— Правом выкупа могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. По итогам 2021 года горожане выкупили 100 таких участков общей площадью 12,1 гектара на сумму 181,4 миллиона рублей. При этом благодаря льготе москвичи сэкономили 272,1 миллиона рублей, — рассказал Гаман.

Всего в столице таким образом выкупили 138 участков. Их площадь составила 15,4 гектара, а заплатили за них в бюджет 237,1 миллиона рублей. Общая экономия составила 355,7 миллиона рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице продали или сдали в аренду более тысячи объектов недвижимости за январь 2022 года. Среди них квартиры, машино-места, помещения, отдельно стоящие здания и земельные участки.