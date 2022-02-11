Сергей Собянин сообщил об увеличении объемов плановой помощи в поликлиниках

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи. Об этом глава города сообщил в пятницу, 11 февраля, в своем блоге.

— Как только снизилось число обращений в специальные отделения ОРВИ и уменьшилось количество запросов на телемедицину, город решил с понедельника, 14 февраля, увеличить объемы плановой помощи в поликлиниках, — рассказал глава города.

По его словам, в Москве прошел пик заболеваемости «омикроном», снижается количество заболевших коронавирусом и госпитализированных с этим диагнозом. Однако нагрузка на систему здравоохранения города остается высокой. Благодаря обращениям горожан за телемедицинскими консультациями и уменьшению количества обращений в городские поликлиники, властям удалось обеспечить увеличение плановой медицинской помощи в столице.

Также активно помогают в борьбе с коронавирусом горячая линия «122», ежедневный видеомониторинг медицинских учреждений.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19. По его словам, это произошло благодаря снижению показателей заболеваемости в городе.