Собянин: Врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 11 февраля, в своем блоге.

— Снижение уровня заболеваемости дало возможность врачам уделить больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет. В случае заболевания ковидом врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни, — рассказал глава города.

По его словам, городской системе здравоохранения удалось справиться с вызовом пандемии. Несмотря на серьезную загруженность, бригады скорой помощи в столице оперативно добираются до пациентов: за 11–12 минут. Московские врачи посещают больных в течение суток, как было и в докризисные времена.

Также Сергей Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи. По его словам, в Москве проходит пик заболеваемости, снижается количество заболевших коронавирусом и госпитализированных с этим диагнозом. Однако нагрузка на систему здравоохранения города остается высокой.