Загрутдинов: Новостройку по реновации введут в эксплуатацию в этом году в районе Таганский

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Мельникова, 2 Карта всех событий

В Таганском районе столицы первая новостройка по программе реновации будет введена в эксплуатацию уже в 2022 году. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Таганский по адресу улица Мельникова, дом 2, в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Это будет первая новостройка, которую построят в районе по программе реновации. В настоящее время ведутся монтаж фасадов и отделочные работы, — рассказал он.

Дом состоит из трех секций, имеет подземную парковку и возводится по индивидуальному проекту. В новостройке будет 378 квартир, в том числе 126 однокомнатных, 220 двухкомнатных и 32 трехкомнатные. Три квартиры приспособят для маломобильных жильцов: установят в них специальную сантехнику и увеличат ширину проходов.

На первом этаже разместятся технические помещения. Он будет нежилым. Кроме того, там расположатся помещения под офисы, магазины, салоны красоты и прочие заведения малого бизнеса.

Также здание оснастят двумя лифтами грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов, системами охраны, пожаротушения и видеозаписи. Придомовую территорию благоустроят, установят на ней детскую игровую площадку и спортивные тренажеры.

До этого сообщалось, что первый в этом году дом по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы поставили на кадастровый учет. Всего в доме 236 квартир, большинство из которых двухкомнатные. Две жилплощади оборудованы для маломобильных граждан.