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«Как оглушили»: Максим Виторган отреагировал на смерть Евгении Брик

Полина Долганова

Общество
«Как оглушили»: Максим Виторган отреагировал на смерть Евгении Брик
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер и бывший муж журналистки Ксении Собчак Максим Виторган отреагировал на смерть актрисы Евгении Брик. Своими переживаниями в связи с трагедией он поделился на странице в Instagram.

По его словам, новость о кончине молодой звезды повергла его в шок.

— Женя, прекрасная Женя. Невозможно ничего сказать. Как оглушили. 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным, — написал Виторган.

Накануне стало известно, что актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в различных российских фильмах. Среди ее известных работ роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие. Самой последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла роль следователя.

У актрисы и ее мужа Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.

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