В Москве снизилось число ДТП с участием нетрезвых водителей

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В Москве снизилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. На 100 процентов уменьшилось число погибших в таких авариях, а раненых стало меньше на 34 процента. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

— Однако количество выявляемых нарушений остается тревожным. Только в январе сотрудниками ГИБДД Москвы выявлено и пресечено почти 2300 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

При этом в 1 150 случаях установлен факт нетрезвого состояния водителей, еще у 141 обнаружено наркотическое опьянение. Отказался от освидетельствования 1 141 водитель.

Уголовные дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» возбуждены в отношении 60 водителей, сообщили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что количество ДТП с участием автомобилей каршеринга сократилось на 39 процентов. В ведомстве отметили, что количество пострадавших в таких инцидентах сократилось на 36 процентов. Всего в январе на дорогах Москвы произошло 16 ДТП с участием каршеринга, в них пострадал 21 человек, один гражданин погиб.