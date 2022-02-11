«Убежал от преподавателя»: сын футболиста Кержакова получил травму в детском саду
Сын Миланы Тюльпановой и главного тренера «Нижнего Новгорода», бывшего футболиста Александра Кержакова сломал руку в детском саду. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка.
Врачи диагностировали у мальчика закрытый перелом руки. При этом Милана Тюльпанова сообщила, что претензий к дошкольному заведению не имеет, так как произошедшее было случайностью.
— Всякое бывает, он ребенок. Дети часто не слушаются. Убежал от преподавателя и упал, — заявила она в комментарии телеканалу 360.
Мальчика доставили в больницу, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Какое-то время ему придется походить в гипсе. Милана Тюльпанова добавила, что сын чувствует себя хорошо и сейчас находится дома.
Ранее бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова объяснила, почему вокруг семей футболистов «всегда скандалы». Тюльпанова пояснила, что у многих пар случаются разборки, однако семейные пары футболистов находятся в публичном пространстве, поэтому их часто обсуждают. Она добавила, что есть прекрасные семьи Жирковых, Смольниковых, Шатовых — адекватные, нормальные семьи, на них не делают акцента.