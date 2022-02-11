«Убежал от преподавателя»: сын футболиста Кержакова получил травму в детском саду

Фото: Instagram/milana_tulpanova

Сын Миланы Тюльпановой и главного тренера «Нижнего Новгорода», бывшего футболиста Александра Кержакова сломал руку в детском саду. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка.

Врачи диагностировали у мальчика закрытый перелом руки. При этом Милана Тюльпанова сообщила, что претензий к дошкольному заведению не имеет, так как произошедшее было случайностью.

— Всякое бывает, он ребенок. Дети часто не слушаются. Убежал от преподавателя и упал, — заявила она в комментарии телеканалу 360.

Мальчика доставили в больницу, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Какое-то время ему придется походить в гипсе. Милана Тюльпанова добавила, что сын чувствует себя хорошо и сейчас находится дома.

Ранее бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова объяснила, почему вокруг семей футболистов «всегда скандалы». Тюльпанова пояснила, что у многих пар случаются разборки, однако семейные пары футболистов находятся в публичном пространстве, поэтому их часто обсуждают. Она добавила, что есть прекрасные семьи Жирковых, Смольниковых, Шатовых — адекватные, нормальные семьи, на них не делают акцента.