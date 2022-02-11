Названа возможная причина смерти актрисы Евгении Брик

Фото: instagram/evgeniabrik

Российская актриса Евгения Брик, которая скончалась 10 февраля, имела онкологическое заболевание. Об этом рассказал источник, близкий к семье артистки.

По его словам, звезда боролась с раком. При этом, когда именно диагноз был поставлен, остается неизвестным.

По данным ФАН, последние годы актриса проживала в Соединенных Штатах. Где именно и при каких обстоятельствах девушка умерла, пока не сообщалось.

Накануне стало известно, что актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в различных российских фильмах. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие. Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла роль следователя.

У актрисы и ее мужа Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.