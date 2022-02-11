«До сих пор в шоке»: актер Стефанцов признался, что не знал о болезни Брик

Фото: instagram/evgeniabrik

Актер Александр Стефанцов поделился воспоминаниями об актрисе Евгении Брик.

Он отметил, что Брик была добрым и хорошим человеком, а работать с ней было одно удовольствие.

— Я до сих пор в шоке. Женя была очень легким, открытым человеком, веселым и отзывчивым. Она дарила радость общения, и с ней было всегда приятно в компании. Была легкой, смешливой, любила юмор, и работалось с ней легко, — рассказал он в комментарии Nation News.

Актер добавил, что планировал встретиться с Брик, но они все никак не могли выбрать время, так как актриса много работала и нечасто бывала в Москве.

Александр Стефанцов также признался, что не знал, что у Брик были проблемы со здоровьем и даже не мог предположить, что она в ближайшее время уйдет из жизни. Актер выразил соболезнования всем родным и близким актрисы.

Ранее стало известно, что актриса Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие. Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла роль следователя.