Иностранцам запретят работать в пассажирских перевозках и общепите в Калужской области

28 января 2015Мэр Москвы Сергей Собянини руководитель ФМС РФ Константин Ромодановский осмотрели Многофункциональный центр трудовой миграции в д. Сахарово. / Фото: «Вечерняя Москва»

В Калужской области планируют ввести запрет на привлечение мигрантов по патентам в торговлю, пассажирские перевозки и сферу общественного питания. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

— Приняли решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в следующих областях экономики: торговля, пассажирские перевозки, кадровые агентства и общепит. У работодателей будет три месяца на урегулирование этого вопроса с сотрудниками, — написал чиновник на своей странице в Telegram.

1 ноября 2021 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для всех въезжающих трудовых мигрантов. По его словам, такие меры позволят ужесточить контроль за процессами миграции, а также пресечь проникновение криминала на российский рынок. Кроме того, нововведения дадут правоохранителям возможность более успешно раскрывать преступления.

Также Бастрыкин заявил, что в целях борьбы с растущей преступностью среди мигрантов в РФ необходимо модернизировать миграционную политику и найти новый подход к данной проблеме.