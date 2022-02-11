Эндокринолог назвала обязательные анализы для женщин старше 40 лет

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие анализы нужно сдавать женщинам в возрасте старше 40 лет.

Она отметила, что первые признаки заболеваний начинают проявляться после 40 лет. Обычно это связано со снижением уровня эстрогена, который влияет на уровень холестерина, состояние костной ткани и углеводного обмена.

— Во-первых, нужно сдать общий анализ крови, в котором важны уровень гемоглобина, лейкоцитная формула, тромбоциты, СОЭ, а также общий анализ мочи. Нужно сдать биохимический анализ крови. Необходимо узнать уровень холестерина, кальция общего и ионизированного, витамина D, ферритина. Важны показатели работы щитовидной железы: ТТГ, Т3 и Т4. Если с ними что-то не в порядке, то женщина может чувствовать слабость, сонливость, может происходить набор веса, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Также, по словам доктора, нужно проверять половые гормоны, чтобы понимать, как быстро начнется менопауза.

— Идем к гинекологу и обсуждаем вопрос гормональной заместительной терапии. Делайте УЗИ малого таза, молочных желез и проверяйте уровень плотности костей и свертываемости крови. Также следует контролировать уровень гомоцистеина — маркера кардиологических рисков и делать анализ на дефициты макро- и микроэлементов, — отметила врач.

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