Расселение трех пятиэтажек по реновации завершается в столичном районе Солнцево

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, улица Щорса, 15 Карта всех событий

В столичном районе Солнцево завершается расселение трех пятиэтажек на Боровской улице по программе реновации жилья. Уже 95 процентов жильцов переехали в новые квартиры.

— Заселение новостройки по адресу улица Щорса, дом 15, началось летом прошлого года. В этом доме квартиры получили жители трех пятиэтажек в Боровском проезде (дома 1, 3 и 5) — 180 семей. В настоящее время переехали 95 процентов из них, — рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин

Он отметил, что на месте расселенных зданий будет возведен жилой корпус для дальнейшего переселения участников программы реновации. Всего в районе подобраны пять стартовых площадок по реновации. Они находятся на Родниковой улице (владения 5а и 4/1), в Боровском проезде (владение 1) и на улице Матросова (владения 21–29). Первые два уже строятся, остальные проектируются.

В Солнцеве по программе реновации необходимо расселить 7,4 тысячи человек, проживающих в 43 домах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что более двух тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации жилья на северо-востоке столицы. Всего на северо-востоке столицы участниками программы реновации стали 86,5 тысячи человек.