«Лети, Женечка»: Боярская поделилась воспоминаниями о Брик

Фото: instagram/evgeniabrik

Актриса Елизавета Боярская поделилась воспоминаниями об умершей коллеге Евгении Брик. Она была очень светлым человеком с заразительным смехом, написала звезда в Instagram.

— Потрясение!.. Какое счастье было с тобой смеяться, ты делала это так заразительно!!! Дай Бог семье пережить эту потерю и нам всем! Лети, Женечка…Тебя будет очень не хватать! — написала Боярская под постом.

Как отметила актриса, Брик была отличной подругой и восхитительной женщиной, в нее невозможно было не влюбиться.

Накануне стало известно, что актриса и жена кинорежиссера Валерия Тодоровского Евгения Брик скончалась на 41-м году жизни.

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. В 2004-м окончила ГИТИС под руководством мастера Александра Збруева. Работала на радио «Маяк», с 2001 по 2020 год снималась в различных российских фильмах. Среди ее известных работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Стиляги», «Елки 1914» и многие другие. Последней известной работой актрисы стал сериал «Фантом», где она сыграла роль следователя.

У актрисы и ее мужа Тодоровского есть общая дочь Зоя, которую Брик родила в 2009 году.