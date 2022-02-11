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«Потрясающий результат»: Собянин поздравил Большунова с серебром на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Город
«Потрясающий результат»: Собянин поздравил Большунова с серебром на Олимпиаде
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российского лыжника Александра Большунова с серебряной медалью на Олимпийских играх в Пекине. В своем Instagram глава города назвал его выступление потрясающим.

— Какая гонка получилась в «разделке»! Шестое выступление Александра Большунова на Олимпийских играх — и шестая медаль. На этот раз серебро. Потрясающий результат! — подписал мэр пост в социальной сети.

По его словам, Большунов уже стал легендой — в 25-летнем возрасте имеет шесть олимпийских медалей.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пекине. На первом месте по итогам соревнования расположился финский спортсмен Ийво Нисканен.

6 февраля Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх. Россиянин покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.

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