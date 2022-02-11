Врач назвала антиметоды укрепления иммунитета

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Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала самые неэффективные способы укрепления иммунитета, которые распространены среди пациентов.

По ее словам, многие методы работают только за счет эффекта плацебо, то есть человек верит в то, что он себе помогает, и начинает выздоравливать. Обычно это работает при лечении простуды.

— Плацебо — вещь хорошая. Как врач я сама иногда его использую, потому что важно успокоить пациента: он должен понимать, что за ним следит доктор, что он находится под моей ответственностью, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Она отметила, что укрепление организма при помощи БАДов, гомеопатии, иммуномодуляторов, лука, чеснока, имбиря и отваров не работает, так как их не признает доказательная медицина. Сюда же относится витамин С, который нередко принимают в целях оздоровления, но на деле это ничего не приносит.

При этом есть работающие способы укрепления иммунитета.

— Во-первых, это полноценный сон. Те, кто спит достаточно, болеют реже и быстро выздоравливают. А люди с недостатком сна чаще болеют. Второе: правильное питание, которое необходимо, как и регулярные физические нагрузки. Положительные эмоции также оказывают позитивное влияние на иммунитет. Отказ от курения и умеренное употребление алкоголя, вакцинация также положительно скажутся на вашем здоровье.

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