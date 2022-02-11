Кардиолог рассказала, какие привычки провоцируют проблемы с сердцем

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Болезни сердца — одни из самых распространенных проблем со здоровьем как в России, так и в мире. Врач-кардиолог клиники «РЖД-Медицина» Галина Мартышкина рассказала «Вечерней Москве», как обезопасить себя от сердечно-сосудистых заболеваний.

По ее словам, в первую очередь следует отказаться от вредных привычек. Прежде всего — от курения и частого употребления алкоголя.

— Также негативно на сердечно-сосудистую систему влияет малоподвижный образ жизни, неправильное питание. Более сильно подвержены заболеваниям сердца люди, страдающие ожирением, — рассказала врач.

Кроме того, нужно регулярно проходить обследования. Людям, у которых нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, рекомендуется делать ЭКГ один раз в год. Тем же, кто уже имеет какие-либо заболевания сердца, нужно согласовать периодичность данного обследования с лечащим врачом.

Также кардиолог посоветовала людям старше 45 лет вне зависимости от наличия связанных с сердцем заболеваний делать не реже раза в год УЗИ сосудов. Это необходимо для своевременного выявления патологий.

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