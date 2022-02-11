Правоохранители задержали незаконных торговцев земельными участками на берегу Москвы-реки

Фото: МВД

В столице задержали группу незаконных торговцев земельными участками на берегу Москвы-реки, находящимися в федеральной собственности. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По предварительным данным, в интернете злоумышленники разместили объявление о продаже участков. Для получения заветного надела покупателю было необходимо вступить в Общество и отдать за это вступительный взнос от 210 до 435 тысяч рублей. Оставшуюся сумму за участок покупатели передавали наличными без каких-либо сопроводительных документов.

Правоохранители провели мероприятие «Проверочная закупка» и задержали злоумышленников с поличным.

Видео: МВД Медиа

— В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники из числа членов правления Региональной общественной организации «Общество садоводов-транспортников «Речник» разработали криминальную схему продажи участков на берегу Москвы-реки в районе Крылатское столицы, — передает сообщение «МВД Медиа».

Территории находятся в собственности Российской Федерации — их бессрочно использует ФГБУ «Канал имени Москвы».

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение преступления» и «Мошенничество». Шестерым фигурантам предъявили обвинения.

До этого телефонные мошенники чуть не заставили жителя Москвы взять кредит на полмиллиона рублей. Жителю Марьина поступил звонок от якобы сотрудника кредитной организации. Он уверял пострадавшего, что неизвестные оформили на его имя кредит на полмиллиона рублей. После этого звонящий переключил жителя столицы на якобы сотрудника службы безопасности банка, который заявил, что мужчине срочно нужно оформить кредит на ту же сумму. Звонивший заявил, что обо всем доложит в правоохранительные органы.