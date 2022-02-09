Мошенники чуть не заставили москвича взять кредит на полмиллиона рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Телефонные мошенники чуть не заставили жителя Москвы взять кредит на полмиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

Жителю Марьино поступил звонок от якобы сотрудника кредитной организации. Он уверял пострадавшего, что неизвестные оформили на его имя кредит в 500 000 рублей. Впоследствии еще один мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка, заявил москвичу, что для предотвращения неправомерных действий ему требуется оформить кредит на полмиллиона рублей.

Потерпевший попытался совершить операцию, но в этот момент ему позвонила еще одна мошенница и представилась сотрудником полиции. Она предложила мужчине дойти до банкомата и выполнить все, что от него требуется. Бедного москвича спас телефон — он разрядился.

Вскоре пострадавшему объяснили, что ему звонили преступники. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело («Мошенничество» — прим. «ВМ»). Сотрудники полиции на данный момент ищут злоумышленников.

7 февраля полицейские в Волоколамске задержали подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении нескольких пенсионерок.

Пожилым людям звонила женщина, представлявшаяся дочкой либо внучкой, и сообщала, что она якобы попала в ДТП, где пострадали люди, и находится в больнице. После этого звонившая просила переслать ей деньги для урегулирования вопроса с близкими пострадавших. Пенсионерки переводили мошеннице запрошенные ею средства.