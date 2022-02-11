В Кремле объяснили географические ошибки западных политиков о России

Фото: Администрация президента РФ

Нужно надеяться, что географические ошибки западных политиков в высказываниях про Россию являются оговорками. Такое мнение в пятницу, 11 февраля, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Давайте все-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках, но то, что, действительно, ведущие действующие лица мировой дипломатии испытают проблемы с прочтением очень короткого и предельно четкого текста минского комплекса мер — это очевидно, — заявил он.

По его словам, такие оговорки свидетельствуют о том, что западные коллеги не понимают происходящего в России.

Он также добавил, что Москве приходится отстаивать свою позицию в ситуации полного непонимания, передает РИА Новости.

До этого заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры советников лидеров «нормандского формата» (РФ, ФРГ, Украины, Франции) не принесли результатов, преодолеть разногласия, которые касаются интерпретации Минских соглашений, не получилось.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.