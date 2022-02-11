«Вы прекраснее молодых подруг»: подписчики оценили образ 44-летней Климовой

Фото: Instagram/klimovagram

Актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась в своем Instagram публикациями с модного показа, куда пошла вместе со своими подругами и старшей дочерью.

Перед началом фешен-события девушки решили сделать пару снимков и покривляться на камеру. В кадре 44-летняя звезда сидит между дочерью от первого брака Елизаветой Хорошиловой и подругой Екатериной Вуличенко. Все три девушки подобрали для мероприятия образ в стиле кежуал и нанесли нюдовый макияж.

— Как теперь развидеть увиденное, — подписала публикацию девушка, после окончания модного показа.

Как показала позже актриса в разделе сторис, модный показ был приурочен к новой коллекции нижнего белья.

Подписчики были в восторге от того, что актриса в свои года выглядит молодо, и засыпали ее комплиментами: «Сколько красивых девушек в одном месте. Екатерина — огонь»; «Катя, вы прекраснее, чем ваши молодые подруги»; «Катя, ты самая красивая»; «Какие вы очаровательные; «Вами только любоваться».

Ранее актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram видео, где она позирует на летней террасе гостиничного номера.