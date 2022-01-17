«Просто браво»: подписчики оценили видео с Климовой в купальнике

Фото: Instagram / klimovagram

Актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram видео, где она позирует на летней террасе гостиничного номера.

— Вот бы этот год прошел так же, как и начался, — подписала публикацию артистка.

Сперва она села в кресло, закинув ноги на стол, держа в руках объемную папку. После этого Климова в шляпе с длинными бортами подошла к балкончику и наклонилась за поручень.

«Фигура — просто браво»; «Роскошна и нежна»; «Как вы сохранили такую фигуру?»; «Шикарные ножки»; «Классная фигура, но красный купальник... Раздельный был бы получше»; «Суперфигура, особенно плечи...» — написали подписчики.

2 января Курбан Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с Ксенией Бородиной. По его словам, он уже год как догадывался, но верил в ее порядочность и принципы.

В связи с этим он предупредил остальных мужчин, что их друзья могут иметь сексуальные отношения с их супругами. Бизнесмен заверил, что обладает всеми доказательствами неверности Бородиной.

15 декабря Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся». На шоу Ларисы Гузеевой он пришел не один, а с группой поддержки.