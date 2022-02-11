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Синоптик спрогнозировал оттепель в столице на следующей неделе

Михаил Алимов

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Погода в Москве
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Синоптик спрогнозировал оттепель в столице на следующей неделе
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице на следующей неделе ожидается оттепель. Температура воздуха будет выше климатической нормы на семь-восемь градусов. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В дневные часы мы ожидаем около 0 градусов, по ночам – не ниже 5–6 градусов мороза, — передает его слова ТАСС.

В городе погода будет меняться в течение следующей недели. В первые дни ожидается солнце, а ближе к концу недели пойдут дождь и мокрый снег.

До этого сообщалось, что в пятницу, 11 февраля, Москва и Московская область останутся под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег, будет гололедица.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один — плюс один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус четырех — плюс одного градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов.

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