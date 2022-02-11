Депутат Бессараб рассказала о новых правилах начисления выплат российским пенсионерам

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новые правила начисления выплат упростят жизнь граждан. Об этом сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Она напомнила, какие нововведения появились в получении пенсионных выплат.

С 2022 года специалисты отделений ПФР изучают каждое пенсионное дело. Если переход с одной пенсии на другую дает возможность увеличить сумму выплаты, то специалисты самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения. Ранее гражданин должен быть подать заявление на смену виа пенсии.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что у граждан России есть выбор, какую пенсию получать: по инвалидности, старости или потере кормильца. Не все знают, какой вид пенсии выгоден в конкретном случае, теперь ПФР будет помогать с этим вопросом, передает Nation News.

По словам парламентария, изменения коснутся и пенсий по инвалидности, теперь они будут назначаться россиянам в автоматическом режиме.

Кроме того, теперь после 40 лет, человек может получать информацию о пенсионных накоплениях.

До этого экономист Лариса Сорокина напомнила, кто может претендовать на страховую пенсию по старости