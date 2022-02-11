Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Бессараб рассказала о новых правилах начисления выплат российским пенсионерам

Ирина Игнатенко

Общество
Депутат Бессараб рассказала о новых правилах начисления выплат российским пенсионерам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новые правила начисления выплат упростят жизнь граждан. Об этом сообщила депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Она напомнила, какие нововведения появились в получении пенсионных выплат.

С 2022 года специалисты отделений ПФР изучают каждое пенсионное дело. Если переход с одной пенсии на другую дает возможность увеличить сумму выплаты, то специалисты самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения. Ранее гражданин должен быть подать заявление на смену виа пенсии.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила, что у граждан России есть выбор, какую пенсию получать: по инвалидности, старости или потере кормильца. Не все знают, какой вид пенсии выгоден в конкретном случае, теперь ПФР будет помогать с этим вопросом, передает Nation News.

По словам парламентария, изменения коснутся и пенсий по инвалидности, теперь они будут назначаться россиянам в автоматическом режиме.

Кроме того, теперь после 40 лет, человек может получать информацию о пенсионных накоплениях.

До этого экономист Лариса Сорокина напомнила, кто может претендовать на страховую пенсию по старости

Читайте также:
Пенсионеры Депутаты Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте