Маркет вакансий в сфере культуры откроется в Москве 15 февраля

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово, городок имени Баумана, 2 Карта всех событий

В столице 15 февраля открывается маркет вакансий в сфере культуры. В 12:00 в Царском зале Измайловского Кремля представят свои стенды учреждения культуры, а также там будут работать несколько зон с карьерными мастер-классами и лекциями от экспертов отрасли.

Посетители смогут поговорить с представителями различных музеев, библиотек, театров, картинных галерей и прочих учреждений. Там же будет доступна запись на собеседование. Также эксперты помогут соискателям улучшить свое резюме, получить новые контакты в сфере искусства и улучшить коммуникативные навыки.

В рамках работы маркета известные спикеры выступят по темам «Личный бренд работника культуры»; «Успешный опыт и советы по привлечению грантов»; «Психологические тренинги по прохождению собеседований»; «Как попасть в кино»; «Возможности в культуре и креативных индустриях».

Регистрация доступна по ссылке.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе. Аналитики проанализировали около 200 тысяч вакансий и составили рейтинг. Одну из самых высоких заработных плат (от 320 тысяч рублей в месяц) в столице предлагают старшему Java-разработчику.