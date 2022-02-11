В районе Фили спасли провалившуюся под лед женщину

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столичном районе Фили женщина провалилась под лед. Спасателям удалось ее спасти. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Днем 11 февраля один из спасателей увидел, как ниже по течению Москвы-реки под лед провалилась девушка.

На место происшествия вышла дежурная смена спасателей, которые вытащили женщину из воды с помощью телескопического комплекса.

57-летнюю пострадавшую доставили на спасательную станцию и оказали ей первую помощь.

Позже женщина покинула станцию вместе с дочерью, ее жизни ничего не угрожает.

Видео: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Накануне в Московской области пропал без вести экс-замминистра юстиции России Владимир Ялунин. Обстоятельства его исчезновения указывают на вероятность того, что бывший чиновник мог провалиться под лед на квадроцикле.

Инцидент произошел в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». 70-летний Ялунин уехал на квадроцикле в 18:00 в поле, в сторону местного храма. По состоянию на 21:00 он не вернулся домой, его начали искать. Ситуация осложнялась тем, что мобильный телефон бывший чиновник с собой не взял.