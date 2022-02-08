В Красноярском крае нашли мертвым местного депутата

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Депутата Новоселовского районного совета Красноярского края Андрея Шалько нашли мертвым. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил источник в местных правоохранительных органах.

По данным управления СК по краю, смерть политика не похожа на насильственную.

По данным другого источника, в настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего, передает ТАСС.

Другой инцидент, связанный с политиком, произошел в субботу ночью, 5 февраля, в селе Аксиньино, возле садового товарищества «Солнечный берег». 70-летний экс-заместителя министра юстиции России Владимир Ялунин уехал на квадроцикле в поле, в сторону местного храма. Позднее стало известно, что он пропал без вести.

В районе села Козино у церкви Троицы Живоначальной были найдены следы квадроцикла, которые вели к Москве-реке. Они оборвались прямо над ее поверхностью. На место происшествия направились водолазы, которым предстоит обследовать дно реки.

Позже в сети появилось видео поисковой операции, которая проводится в Московской области на месте предполагаемого исчезновения политика.