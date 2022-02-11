Переселение по реновации жителей дома на Нарвской улице завершается в столице

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Нарвская улица, 5 Карта всех событий

В рамках программы реновации жилья в столице завершается расселение пятиэтажного дома на Нарвской улице. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Жителям дома по адресу Нарвская улица, дом 5, предложили смотровые ордера на квартиры в соседней новостройке (дом 5а). Сейчас 98 процентов семей (84 из 86) переехали в новые квартиры. Оставшиеся жители оформляют необходимую для переезда документацию, — рассказал он.

По его словам, в Северном округе уже расселили три пятиэтажки и семь демонтировали. Дом на Нарвской после окончания переезда также снесут, а на его месте возведут многоэтажку по реновации.

— По программе реновации в Войковском районе на первом этапе (2020–2024 годы) запланировано начать расселение трех домов, на втором этапе (2025–2028 годы) — 13 домов и на третьем этапе (2029–2032 годы) — 17 домов. Для переселения участников программы подобрано две стартовые площадки, работа по их поиску продолжается, — отметил Левкин.

Всего в районе должны получить новые квартиры 5,9 тысячи горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Солнцево завершается расселение трех пятиэтажек на Боровской улице по программе реновации жилья. Уже 95 процентов жильцов переехали в новые квартиры.