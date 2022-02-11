«Перекрестный иммунитет»: вирусолог спрогнозировал плавное снижение заболеваемости «омикроном» в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Быстрое прохождение пика заболеваемости «омикроном» в Москве может быть связано с большим количеством переболевших и высоким уровнем иммунитета. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

По его словам, графики распространения «омикрона» в других странах показывают, что в нынешней ситуации в Москве должно начаться плавное снижение количества случаев заражения.

— «Омикрон» очень резко нарастает, но, к сожалению, снижение обратно не идет с такой же скоростью. Еще где-то месяц-полтора у нас будет довольно большое количество заражений. Хотя внушает оптимизм, что снижение началось очень резко, — рассказал собеседник «ВМ».

Как отметил специалист, высокий (хоть и не стопроцентный) перекрестный иммунитет — возможная причина того, что столица быстро прошла пик заболеваемости.

Эксперт отметил, что в будущем заболеваемость может начать снижаться быстрее.

— Сейчас видно, что меньше машин на улицах, возможно, это связано с тем, что все болеют. Когда люди начнут выздоравливать, по второму разу они заражаться не будут. Это дает надежду на то, что снижение пойдет быстрее, — рассказал вирусолог.

Собеседник «ВМ» заметил, что Санкт-Петербург уже близок к пику, однако в других городах России «хвост» «омикрона» будет очень длительным. Из-за большого расстояния между населенными пунктами общий уровень количества зараженных будет держаться высоким еще несколько месяцев, заключил Скулачев.

В столице прошел пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

— Пик заболеваемости «омикроном» в Москве, очевидно, прошел, так же как и в других европейских городах, за три–четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6 процентов, на этой неделе снижение будет еще более существенным, — написал он.