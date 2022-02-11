Сергей Собянин: Пик заболеваемости «омикроном» в Москве прошел

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице прошел пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в пятницу, 11 февраля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

— Пик заболеваемости «омикроном» в Москве, очевидно, прошел, так же как и в других европейских городах, за три–четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6 процентов, на этой неделе снижение будет еще более существенным, — рассказал он.

По словам главы города, подъем заболеваемости, наблюдавшийся накануне в городе, обусловлен изменением методики подсчетов. В больницах также наблюдается снижение числа пациентов с этим диагнозом.

Однако цифры все равно остаются высокими. Почти три тысячи врачей и примерно столько же медсестер и администраторов в усиленном режиме трудились на протяжении трех недель. Были организованы телемедицинские подразделения в поликлиниках.

— Только за прошлую неделю количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и ковидом (прием, консультации, диагностика и прочее) составило 780 тысяч раз. В конце января это значение достигало 800 тысяч. Это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения, — отметил мэр.

Он также сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи. Также активно помогают в борьбе с коронавирусом горячая линия «122», ежедневный видеомониторинг медицинских учреждений.

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19.