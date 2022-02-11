Названы три женских имени, обладательницы которых чаще становятся вдовами

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Эзотерик и астролог Артемий Никара считает, что статус вдовы девушка может получить не только из-за трагически сложившихся обстоятельств в жизни. Он перечислил три женских имени, которые пагубно влияют на девушек и приводят их избранников в могилу.

— Первое — это у нас Наталья. Обладают мощной энергетикой, порой просто съедают своего мужа. В раннем возрасте могут овдоветь, так как мужчина просто не может успеть за их быстрым темпом жизни, — сообщает специалист.

Второе имя — Алена. С древнегреческого переводится как солнечная, сияющая. Однако обладательницы этого имени имеют конфликтный характер и всегда настаивают на личной позиции в споре. Их моральное давление оказывает на мужчину смертельное влияние, что и приводит к летальному исходу.

Третье имя — Кристина. Такие девушки часто близко принимают все к сердцу, очень ранимы и обидчивы. Как объясняет эзотерик, они не умеют прощать и способны на безжалостную месть.

— Легко влюбляют в себя партнера и умеют управлять его чувствами. Мужчины ради них готовы сражаться не на жизнь, а на смерть, — передает астролог.

Несмотря на трудный характер, такие дамы сочетают в себе привлекательность и загадочность, уточнил Никара Пятому каналу.

До этого астролог и парапсихолог Галина Янко назвала «Вечерней Москве» шесть женских имен, обладательницы которых склонны к изменам.